Строительство первого дома по реновации в Бибиреве завершено почти на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый дом, который строится в столичном районе Бибирево по программе реновации, завершен на около 40%. Об этом передает пресс-служба строительного комплекса Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Речь идет о новостройке, возводимой на улице Корнейчука. Здание состоит из трех секций, в нем будет 457 квартир с готовой улучшенной отделкой. В их число входят шесть квартир, адаптированных для маломобильных граждан.

"Это почти 23 тысячи жилых "квадратов" <...> уже завершается возведение монолитной конструкции дома", – рассказал Овчинский.

В доме запланированы комнаты для консьержей и колясочные. При этом во дворе проведут благоустройство и озеленение – появятся детская и спортивная площадки, а также зона для отдыха.

"Фасад новостройки будет навесным, что защитит дом от образования лишнего конденсата и улучшит его тепло- и звукоизоляцию для максимального комфорта жильцов", – отметил гендиректор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов.

Фасад облицуют панелями красного цвета, декоративными панелями с перфорацией и стальными зеркальными кассетами. Это сделает дом одним из самых ярких и привлекательных в своем районе, отметил Степанов.

"Объект возводится на земельном участке площадью около одного гектара. Инспекторы Комитета государственного строительного надзора Москвы провели уже четыре выездные проверки, в ходе которых оценили качество выполненного объема работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее в столице выпустили пять градостроительных планов земельных участков для строительства домов по программе реновации на юго-западе города. Новостройки появятся по улицам Каховка, Гарибальди, Вавилова и Одесской. Суммарная площадь выделенной земли составляет около трех гектаров.

