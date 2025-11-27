27 ноября, 11:37Город
Дома по реновации появятся в трех районах на юго-западе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице выпустили пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства домов по программе реновации на юго-западе города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Новостройки появятся по адресам:
- улица Каховка, земельный участок 20;
- улица Гарибальди, земельный участок 25/3;
- улица Вавилова, земельный участок 66 и 48;
- улица Одесская, земельный участок 23А.
Суммарная площадь выделенной земли составляет около рех гектаров, а общая площадь будущих зданий – порядка 130 тысяч квадратных метров, отметила Княжевская. На первых этажах предусмотрят нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения. На прилегающей территории оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.
С начала программы реновации в Кузьминках возвели 21 дом. Пять новостроек появились в этом году на улицах Жигулевской, Зеленодольской, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев и Волгоградском проспекте. Всего в них 1,2 тысячи квартир, рассказывал ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
