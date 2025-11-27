Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 11:37

Город

Дома по реновации появятся в трех районах на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице выпустили пять градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства домов по программе реновации на юго-западе города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Новостройки появятся по адресам:

  • улица Каховка, земельный участок 20;
  • улица Гарибальди, земельный участок 25/3;
  • улица Вавилова, земельный участок 66 и 48;
  • улица Одесская, земельный участок 23А.

Суммарная площадь выделенной земли составляет около рех гектаров, а общая площадь будущих зданий – порядка 130 тысяч квадратных метров, отметила Княжевская. На первых этажах предусмотрят нежилые помещения для объектов социально-бытового назначения. На прилегающей территории оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

С начала программы реновации в Кузьминках возвели 21 дом. Пять новостроек появились в этом году на улицах Жигулевской, Зеленодольской, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев и Волгоградском проспекте. Всего в них 1,2 тысячи квартир, рассказывал ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Новости дня": строительство новостройки по реновации завершилось на Игральной улице

Читайте также


городреновация

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика