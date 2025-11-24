В Кузьминках возвели 21 жилой дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы возвели 21 новостройку с начала реализации программы реновации. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Пять домов возвели в этом году. Они расположены на улицах Жигулевской, Зеленодольской, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев и Волгоградском проспекте. В этих домах насчитывается 1,2 тысячи квартир", – сказал он.

По словам Ефимова, общая площадь новых домов составила 240 тысяч квадратных метров. Около 2,9 тысячи семей уже переехали в новые квартиры или же находятся в процессе переезда. А всего в Кузьминках необходимо расселить 287 домов. Еще более 24,7 тысячи семей должны получить новое жилье.

Отмечается, что район Кузьминки входит в тройку лидеров по строительству домов по программе реновации. Как правило, людей переселяют в дома, расположенные в их районах, поэтому им не нужно привыкать к новой инфраструктуре.

"С начала реализации программы реновации в Кузьминках восемь новостроек возвели на Волгоградском проспекте, пять – на улице Юных Ленинцев, три – на Зеленодольской улице, по две – на улицах Жигулевской и Шумилова, а также одну – на улице Маршала Чуйкова", – добавил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что во всех квартирах выполнили улучшенную отделку, благодаря чему москвичи могут не тратить время на ремонт, а переехать сразу. В подъездах домов специалисты сделали лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На первых этажах появятся объекты социально-бытового назначения.

Также были благоустроены прилегающие территории, где высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, построили площадки детские и спортивные площадки.

Ранее более 350 жителей столицы приступили к осмотру новых квартир в районе Люблино. В новостройку переедут жители двух старых зданий на Кубанской улице и проспекте 40 лет Октября. Число старых зданий, из которых переехали или переезжают жители столицы, достигло 59.

