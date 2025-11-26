Свыше 30 тысяч москвичей приступили к переселению по реновации с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 34 тысячи горожан приступили к переселению в новостройки по программе реновации с начала 2025 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Наибольшее число уведомлений о начале старта переселения получили жители в Восточном административном округе столицы – около 7 тысяч. Еще 5,2 тысячи уведомлений получили жители на северо-западе столицы, на севере и юго-востоке – по 4,3 тысячи, в Южном и Северо-Восточном административных округах – еще по 3,6 тысячи", – рассказал он.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что с начала года к переезду в новые квартиры с улучшенной отделкой приступили жители 167 домов. На севере столицы расселяется 21 дом. Столько же – на северо-западе. А на северо-востоке и юго-востоке – по 19 домов.

Он отметил, что для безбарьерной среды в вестибюлях и лифтовых холлах новостроек нет лестниц, также сделаны широкие проемы и коридоры. Во дворах проведено комплексное озеленение и оборудованы площадки для активного отдыха. Кроме того, на придомовых территориях есть камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

"Из всех москвичей, приступивших к переселению с начала года, свыше 26,7 тысячи уже определились с выбором предложенного городом жилья. Часть из них сейчас оформляет необходимые документы на новые квартиры, более 17,7 тысячи горожан уже стали правообладателями комфортного жилья", – рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, в квартирах просторные коридоры и кухни – за счет этого увеличена их площадь. А на первых этажах зданий предусмотрены комнаты для хранения колясок и спортивного инвентаря. Также на первых этажах есть помещения для открытия магазинов и организаций. Таким образом, программа реновации улучшает жилищные условия москвичей и повышает качество городской среды.

Отмечается, что горожане получают новые квартиры в своих же районах, исключение составляют только Зеленоград и ТиНАО – там переселение ведется в границах округа.

Для комфортного переезда жителям столицы бесплатно предоставляют грузчиков и автомобиль. Заказать услугу "Помощь в переезде" можно на портале mos.ru, а также в центрах информирования по переселению.

Ранее Ефимов сообщил, что в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы возвели 21 новостройку с начала реализации программы реновации. Их общая площадь – 240 тысяч квадратных метров.

Около 2,9 тысячи семей уже переехали в новые квартиры или же находятся в процессе переезда. А всего в Кузьминках необходимо расселить 287 домов. Еще более 24,7 тысячи семей должны получить новое жилье.

