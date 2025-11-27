Форма поиска по сайту

27 ноября, 12:31

Город

Строительство дома по программе реновации одобрили в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Северное Измайлово планируется построить дом по программе реновации на Сиреневом бульваре, земельном участке № 29, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Разрешение на работы оформил Мосгосстройнадзор. Комплекс будет состоять из двух разноэтажных строений. Первый корпус в форме буквы "П" объединит пять секций, а второй – две.

"Площадь квартир с различными планировками составит почти 33,6 тысячи квадратных метров", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В них предусмотрят полную отделку и необходимое оборудование, включая сантехнику и осветительные приборы.

На первых этажах разместят коммерческие помещения, центр информирования населения, а в сквозных входах – комнаты для консьержа и колясочные. Всего установят 19 лифтов грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов. Фасады оформят в бордово-бежевых тонах с использованием керамического кирпича и геометрическим узором.

Здания расположат напротив друг друга, что позволит создать внутренний двор с детскими и спортивными площадками и зонами отдыха. Строительство будет находиться под постоянным контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, с выездными проверками и участием специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

Ранее в Москве подготовили пять градостроительных планов земельных участков для строительства домов по программе реновации на юго-западе города. Общая площадь участков составит около 9 гектаров, а будущих зданий – около 130 тысяч квадратных метров.

Кроме того, с начала этой программы в Кузьминках построили 21 дом. Пять из них появились в этом году на улицах Жигулевской, Зеленодольской, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев и Волгоградском проспекте.

городстроительствореновация

