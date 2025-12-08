Система фото- и видеофиксации Москвы готова к запуску проверки полисов ОСАГО

Московская система фото- и видеофиксации полностью готова к запуску автоматической проверки полисов ОСАГО у водителей без их остановки на дороге. Об этом заявил начальник профильного управления Центра организации дорожного движения на заседании Общественной палаты.

В настоящее время система в автоматическом режиме фиксирует 67 видов правонарушений. Однако с 1 сентября прошлого года действуют технологические ограничения: оборудование не хранит информацию, а напрямую передает данные в системы министерства внутренних дел для дальнейшей обработки.

