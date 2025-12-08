Форма поиска по сайту

08 декабря, 17:15

Транспорт

Система фото- и видеофиксации Москвы готова к запуску проверки полисов ОСАГО

Столичные автомобилисты заплатили более 10 млн рублей за помехи работе трамваев

"Деньги 24": российский авторынок обновил годовые рекорды в ноябре

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 8 декабря

"Новости дня": 64 дорожных проекта реализовали на юго-западе Москвы

Поезд Деда Мороза прибыл в Кемерово

В России предложили лишать прав на 3 месяца за повторное использование знака "Инвалид"

В России предложили изымать автомобили после первого случая вождения в пьяном виде

С 1 декабря москвичи смогут получать двойной кешбэк за проезд в общественном транспорте

Более 1,5 тысячи домов остались без отопления в Ангарске

Московская система фото- и видеофиксации полностью готова к запуску автоматической проверки полисов ОСАГО у водителей без их остановки на дороге. Об этом заявил начальник профильного управления Центра организации дорожного движения на заседании Общественной палаты.

В настоящее время система в автоматическом режиме фиксирует 67 видов правонарушений. Однако с 1 сентября прошлого года действуют технологические ограничения: оборудование не хранит информацию, а напрямую передает данные в системы министерства внутренних дел для дальнейшей обработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорт

