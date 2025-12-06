06 декабря, 09:15Транспорт
Эксперты рассказали, что делать при фиксации камерами вынужденных стоянок на МКАД
Эксперты рассказали, что делать при фиксации камерами вынужденных стоянок на МКАД. При аварийной остановке необходимо включить "аварийку", съехать как можно ближе к краю проезжей части, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.
Автоматические камеры фиксируют только факт остановки, но не ее причину, поэтому подтвердить вынужденный характер остановки придется самостоятельно. Чтобы обжаловать штраф, в течение 10 дней после получения постановления нужно подать жалобу, например, через портал "Госуслуги", приложив доказательства: фото, видео, скриншоты звонков в скорую, службу 112 или эвакуатор, а также акты от сотрудников ГИБДД, если они оформляли инцидент.
В Москве часть "умных" камер ЦОДД уже умеет распознавать вынужденные остановки и другие инциденты с помощью нейросетей, но большинство систем пока реагируют только на факт нарушения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.