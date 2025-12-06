Эксперты рассказали, что делать при фиксации камерами вынужденных стоянок на МКАД. При аварийной остановке необходимо включить "аварийку", съехать как можно ближе к краю проезжей части, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.

Автоматические камеры фиксируют только факт остановки, но не ее причину, поэтому подтвердить вынужденный характер остановки придется самостоятельно. Чтобы обжаловать штраф, в течение 10 дней после получения постановления нужно подать жалобу, например, через портал "Госуслуги", приложив доказательства: фото, видео, скриншоты звонков в скорую, службу 112 или эвакуатор, а также акты от сотрудников ГИБДД, если они оформляли инцидент.

В Москве часть "умных" камер ЦОДД уже умеет распознавать вынужденные остановки и другие инциденты с помощью нейросетей, но большинство систем пока реагируют только на факт нарушения.

