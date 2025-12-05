Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 06:30

Транспорт

В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов

В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов

Новости мира: экстренно севший лайнер Red Wings вылетел из Москвы в Пхукет

Стоимость патента для таксистов вырастет в Москве с 2026 года

В Сети начали обсуждать информацию о запрете на вождение для россиян старше 65 лет

Российские страховые компании стали отказывать автовладельцам в выплатах

Банк России утвердил новые тарифы ОСАГО

На Камчатке автомобили начали "тонуть" из-за ливня и снежного циклона

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 декабря

"Новости дня": новые поезда постепенно выходят на Ярославское направление

"Новости дня": беспилотный трамвай перевез 40 тыс пассажиров за 3 месяца

В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов. Благодаря новой выделенной полосе пассажиры смогут быстрее добираться от улицы Генерала Сандалова до метро "Динамо" и "Петровский Парк" без разворота на Ленинградском проспекте.

В Щербинке сократится время в пути на общественном транспорте до станции МЦД. На остановке "Улица Степана Эрьзи" можно будет совершить бесплатную пересадку между всеми местными маршрутами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика