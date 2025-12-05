В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов. Благодаря новой выделенной полосе пассажиры смогут быстрее добираться от улицы Генерала Сандалова до метро "Динамо" и "Петровский Парк" без разворота на Ленинградском проспекте.

В Щербинке сократится время в пути на общественном транспорте до станции МЦД. На остановке "Улица Степана Эрьзи" можно будет совершить бесплатную пересадку между всеми местными маршрутами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.