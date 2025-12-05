Сергей Собянин рассказал о развитии программы реновации в Москве

Темпы строительства жилья по программе реновации в Москве продолжают расти. Как сообщил Сергей Собянин, количество москвичей, которые уже получили ключи от новых квартир, приближается к 250 тысячам человек. В этом году планируется ввести около 2 миллионов квадратных метров жилья.

Программа не только переселяет людей из аварийного жилья, где люди жаловались на низкие потолки, отсутствие горячей воды и антисанитарию, но и позволяет создавать современные кварталы с развитой инфраструктурой. В новых районах создаются места для работы, развивается малый бизнес и появляются благоустроенные дворы.

