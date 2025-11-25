Форма поиска по сайту

25 ноября, 08:30

Первый столичный трамвайный диаметр можно использовать как экскурсионный маршрут

Первый трамвайный диаметр, недавно запущенный в Москве, можно использовать как экскурсионный маршрут. Сервис "2ГИС" собрал самые интересные объекты на пути следования от метро "Университет" до Метрогородка.

Из окна вагона пассажиры увидят Сокольническую электроподстанцию, пожарную каланчу и трамвайное депо имени Русакова. Диаметр Т1 проходит через 13 столичных районов. Его общая длина составляет 27 километров, а на маршруте организованы 63 остановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

