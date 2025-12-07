"Новости дня": 4 новых автобусных маршрута запустили из Москвы в Химки

Добираться до ближайшего Подмосковья стало еще удобнее. В Химки запустили четыре новых маршрута современных низкопольных автобусов, следующих от станций метро "Планерная" и "Беломорская".

На маршрутах 1 154, 1 532 и 1 981 действует фиксированная стоимость проезда, карту "Тройка" или банковскую карту нужно приложить только при входе. На маршруте 1 480 оплата зависит от расстояния, поэтому карту необходимо прикладывать и при входе, и при выходе.

Подробнее – в программе "Новости дня".