07 декабря, 13:00

"Новости дня": 4 новых автобусных маршрута запустили из Москвы в Химки

"Новости дня": беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тысяч пассажиров за три месяца

Жители нового ЖК в Видном столкнулись с нехваткой парковочных мест

Новые поезда "Москва-2026" начали ночную обкатку в столичном метро

Строители завершили разработку грунта на станции столичного метро "ЗИЛ"

Новые электробусы вышли на два популярных маршрута в Москве

В Москве завершается строительство дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Новости Москвы: школу с пристройкой возводят на Олонецкой улице

Московскому каршерингу этой осенью исполнилось 10 лет

В Москве завершили разработку грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

Добираться до ближайшего Подмосковья стало еще удобнее. В Химки запустили четыре новых маршрута современных низкопольных автобусов, следующих от станций метро "Планерная" и "Беломорская".

На маршрутах 1 154, 1 532 и 1 981 действует фиксированная стоимость проезда, карту "Тройка" или банковскую карту нужно приложить только при входе. На маршруте 1 480 оплата зависит от расстояния, поэтому карту необходимо прикладывать и при входе, и при выходе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

транспорт

