Захарова напомнила о выражении про волка в овечьей шкуре после заявлений Макрона

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о выражении про волка в овечьей шкуре после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона и посла страны в Москве Николя де Ривьера.

Дипломат обратила внимание, что французский лидер постоянно угрожает и хамит РФ, но при этом выдает мандат послу своей страны, чтобы поддерживать якобы дружеские отношения с Россией.

"У нас и не только у нас есть специальное выражение для этого – "волк в овечьей шкуре". Правда, у меня такое ощущение, что у них под овечьей шкурой давно не волки, а тоже бараны, учитывая, что они заявляют и что они делают", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она уточнила, что французскому послу поручено проводить политику якобы дружбы, разделяя людей в РФ на некие группы и сегменты. С одной стороны – санкции и давление, а с другой – попытка "нащупать свои интересы" под видом добра и миролюбия, добавила представитель российского МИД.

В январе Макрон выразил желание провести разговор с Владимиром Путиным. Уже в феврале он подтвердил, что подготовка к беседе находится на техническом уровне.

В то же время в Кремле прокомментировали слова главы Франции о важности улучшения отношений с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что РФ импонируют такие заявления, однако пока нет каких-либо сигналов, подтверждающих желание Парижа восстановить отношения с Москвой.