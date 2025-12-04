Беспилотный трамвай ни разу не нарушил ПДД за три месяца работы в Москве

Беспилотный трамвай в Москве перевез 40 тысяч пассажиров за 3 месяца и преодолел 20 тысяч километров с момента запуска. Инновационный транспорт ни разу не нарушил правила дорожного движения, анализируя и просчитывая даже возможные аварийные ситуации.

Трамвай оснащен лидарами, радарами, камерами и датчиками, которые анализируют обстановку на пути. При возникновении опасности он плавно сбавляет скорость или останавливается. Кроме того, в следующем году в столице планируют запустить второй трамвайный диаметр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.