Тоннели новых станций метро в Москве проложили под реками

Тоннели новых станций метро в Москве пролегают под реками. Это подземные коридоры Большой кольцевой, Солнцевской и Троицкой линий. Они располагаются глубоко под Москвой-рекой, Яузой, Сетунью. Специалисты используют современные тоннелепроходческие комплексы.

Прежде, чем отправить щит на очередное задание, метростроевцы проводят ряд исследований: бурят скважины и опускают вниз специальные зонды. Под Москвой немало воды. Под руководством машиниста необходимо проложить тоннель, двигаясь по строго просчитанной траектории, чтобы не попасть в топи.

