Жители Марьиной Рощи рассказали о неудобных парковочных местах в ЖК

Самые неудобные парковочные места столицы нашли в одном из жилых комплексов в Марьиной Роще. Они настолько узкие, что выйти из машины невозможно. Жильцы измерили расстояние от двери автомобиля до стены, и оно составляет 17 сантиметров.

Единственный способ оказаться за пределами салона – вылезти через багажник. При этом владельцы купили эти места за 4,5 миллиона рублей. Собственники требуют заменить парковку, но застройщик отказывается.

