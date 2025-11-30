30 ноября, 09:15Транспорт
Жители Марьиной Рощи рассказали о неудобных парковочных местах в ЖК
Самые неудобные парковочные места столицы нашли в одном из жилых комплексов в Марьиной Роще. Они настолько узкие, что выйти из машины невозможно. Жильцы измерили расстояние от двери автомобиля до стены, и оно составляет 17 сантиметров.
Единственный способ оказаться за пределами салона – вылезти через багажник. При этом владельцы купили эти места за 4,5 миллиона рублей. Собственники требуют заменить парковку, но застройщик отказывается.
