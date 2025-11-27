Форма поиска по сайту

27 ноября, 10:11

Транспорт

Еще 12 автобусных маршрутов соединят Москву и ближайший пригород

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москву с ближайшим пригородом в декабре соединят еще 12 автобусных маршрутов, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Маршруты запустят в городские округа Одинцовский, Химки, Красногорск и Долгопрудный.

"Перевозить пассажиров будут почти 100 современных автобусов российского производства разных классов вместимости. Удобный и надежный транспорт свяжет станции метро около МКАД с 4 городскими округами Подмосковья", – отметил вице-мэр.

Стоимость проезда будет максимально приближена к маршрутам пригородных перевозчиков.

Оплату можно проводить по абонементам "Единый" зоны "Пригород". Кроме того, часть маршрутов будет работать с зональными тарифами. Стоимость проезда будет актуальна до 2 января.

Ликсутов добавил, что всего до конца 2025 года планируют интегрировать в московский транспорт 25 пригородных маршрутов.

Ранее сообщалось, что на 40 маршрутах наземного транспорта Москвы сократилось время поездок. Специалисты проанализировали пассажиропоток на более чем 11 тысячах остановок во всех округах города для оценки их востребованности у жителей. Служба управления наземным транспортом также увеличила выпуск подвижного состава на 88 направлениях.

Свыше 100 пересадок на метро, МЦК и автобусы доступны пассажирам МЦД

транспортгород

