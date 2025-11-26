В ГД предложили ввести контроль за маршрутами и скоростью курьерских электровелосипедов

В России предложили обязать сервисы доставки контролировать маршруты и скорость движения курьеров на электровелосипедах. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы, считающие, что это решит проблему хаотичной езды по тротуарам без введения водительских прав.

Согласно предложению, курьеры должны будут двигаться по велодорожкам, обочинам или правому краю дороги. Авторы инициативы уверены, что это повысит безопасность на дорогах и дисциплинирует водителей электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.