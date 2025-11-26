Форма поиска по сайту

26 ноября, 07:15

Политика

В ГД предложили ввести контроль за маршрутами и скоростью курьерских электровелосипедов

Дональд Трамп заявил о согласовании многих пунктов мирного плана по Украине

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области

Проект о борьбе с "бабушкиными схемами" при продаже квартир внесли в Госдуму

Новости мира: в США выбрали индеек, которых Трамп помилует ко Дню благодарения

Трамп решил отсудить у BBC 5 млрд долларов за фейковое видео с ним

В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

Схему оплаты общедомовых коммунальных расходов предложили изменить в России

Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми

В России предложили обязать сервисы доставки контролировать маршруты и скорость движения курьеров на электровелосипедах. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы, считающие, что это решит проблему хаотичной езды по тротуарам без введения водительских прав.

Согласно предложению, курьеры должны будут двигаться по велодорожкам, обочинам или правому краю дороги. Авторы инициативы уверены, что это повысит безопасность на дорогах и дисциплинирует водителей электротранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатранспортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

