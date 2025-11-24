Форма поиска по сайту

24 ноября, 21:56

Трамп обсудил с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Политики обсудили конфликт на Украине, рассказал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

"Мы обсудили множество тем, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты", – указал он.

Вместе с тем, по словам лидера Штатов, он принял приглашение председателя КНР посетить Китай в апреле.

"И в качестве ответа он будет моим гостем с госвизитом в США позже в том (2026. – Прим. ред.) году", – добавил американский президент.

Ранее Трамп указывал, что у Си Цзиньпина есть возможность повлиять на Москву в урегулировании ситуации на Украине.

В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул, что давление на Владимира Путина не приведет к завершению конфликта. Единственный возможный путь для преодоления кризиса – переговоры, добавил дипломат.

