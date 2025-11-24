Путин и Эрдоган по телефону обсудили украинский вопрос

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и предложения США по урегулированию конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что предложения, с которыми ознакомилась российская сторона, идут в русле обсуждений российско-американской встречи на Аляске. Он добавил, что план США может быть положен в основу мирного урегулирования. Глава государства также подтвердил заинтересованность России в политико-дипломатическом разрешении конфликта на Украине.

Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что готов содействовать переговорному процессу и предоставлять для этого стамбульскую площадку. Лидеры двух стран также договорились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили двустороннее сотрудничество, в частности акцент был сделан на расширении торгово-инвестиционных связей, а также реализации совместных проектов в сфере энергетики.

Президент Турции также рассказал о своей поездке на саммит G20 в Йоханнесбурге, где он встретился с главами стран-участниц. Президенты договорились поддерживать контакты.

Накануне, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По их итогам госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта благодаря существенному прогрессу по американскому мирному плану.

Указанный документ содержит 28 пунктов. Среди них – снятие санкций с России, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии.

При этом Евросоюз обнародовал свой дополненный мирный план по урегулированию украинского конфликта. В нем допускается вступление Украины в Североатлантический альянс. Также в документе есть пункт, согласно которому НАТО не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

