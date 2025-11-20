Захарова назвала соглашение Франции и Украины крупнейшей аферой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Соглашение Франции и Украины сроком на 10 лет о поставках многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО является крупнейшей аферой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что французская сторона осознает, что поставляемая на Украину техника уничтожается. Кроме того, у Киева нет денег на "столь крупную покупку", так как речь может идти о 20 миллиардах евро, а у Парижа, в свою очередь, нет заявленного объема техники.

"Вот такая вот виртуальная интересная сделка. У одного нет денег, у второго нет товара. Но они о чем-то договорились как бы на будущее", – сказала Захарова в ходе брифинга.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали соглашение о военной помощи 17 ноября. При этом французский лидер "столь же решительно настроен добиться мира" и выразил надежду на то, что он будет достигнут до 2027 года.

