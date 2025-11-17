Фото: AP Photo/Sarah Meyssonnier

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за торжественный прием лидера Украины Владимира Зеленского на военной базе "Виллакубле", сообщает "Газета.ру".

"Ах, какой позор! В разгар коррупционного скандала, пока украинцы протестуют против власти, Макрон принимает Зеленского с большой помпой!" – написал он в соцсети X.

Филиппо также возмутило оказание Зеленскому воинских почестей и организация "частной оружейной ярмарки". Он призвал французские власти прекратить "непристойное действо" и сосредоточиться на мирных инициативах, прекратив поставки вооружения и финансовую поддержку Украине.

Ранее Филиппо уже осуждал данный визит, заверив, что Зеленский покинет страну с "очередным чеком в кармане".

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что украинцам сложно свергнуть Зеленского, так как власти в Киеве "зачистили" страну.