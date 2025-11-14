Фото: TASS/AP/Andrea Rosa

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!" – написал Филиппо в соцсети Х.

Кроме того, он призвал прекратить финансирование Киева, связав это с "позорной коррупцией".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело обыски в помещениях компании "Энергоатом", а также у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. Расследование выявило, что участниками преступной группы была создана коррупционная схема для установления влияния на стратегические предприятия Украины.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму около 100 миллионов долларов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация привлекла внимание не только России, но и стран Евросоюза и Соединенных Штатов.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции в отношении Миндича и Цукермана. Однако, как отметило украинское СМИ, введенные ограничительные меры не включают запрет на въезд на территорию Украины и аннулирование виз.