Фото: ТАСС/ZUMA

Дело о коррупции на Украине нацелено на президента страны Владимира Зеленского, пишет Junge Welt.

Как утверждает немецкое издание, украинский лидер может "действовать на нервы" некоторым западным сторонникам из-за упорного неприятия всех компромиссов по прекращению конфликта.

"Во всяком случае в понедельник украинский президент потерял дар речи и впервые с незапамятных времен пропустил свое ночное видео о стойкости украинцев", – говорится в материале.

Также журналисты считают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут быть независимы от украинской власти, но вовсе не независимы от ее западных финансистов.

Ранее НАБУ провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом последнего якобы успели вывезти из страны перед обысками.

После ведомство заявило о крупной преступной схеме с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена сложная коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. Также утверждалось, что группа могла действовать и в оборонной сфере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя коррупционный скандал, заявил, что на ситуацию обратили внимание не только в России, но и в Евросоюзе и США. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал остановить финансирование Украины из бюджета ЕС из-за системной коррупции. Он заверил, что деньги Будапешта не будут отправлены Киеву.