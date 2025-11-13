Сийярто призвал прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС из-за коррупции

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал остановить финансирование Украины из бюджета Евросоюза из-за системной коррупции. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на аккаунт министра в соцсети Х.

Он раскритиковал многолетнее направление средств европейских жителей на Украину, указав, что Брюссель так и не предоставил точного отчета о расходовании выделенных денег.

"На Украине процветает коррупция, неудивительно, что до сих пор никто не видел точного отчета о том, как были потрачены деньги, полученные от ЕС", – сказал глава ведомства.

Кроме того, Сийярто возмутился намерениями выделить дополнительные средства на фоне коррупционных скандалов в окружении украинского президента Владимира Зеленского. Он заверил, что деньги Будапешта не будут отправлены Киеву.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", а также у бизнесмена Тимура Миндича. При этом его якобы успели вывезти из страны перед обысками.

После этого ведомство заявило о крупной преступной схеме с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена сложная коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины. При этом группа могла действовать и в оборонной сфере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на коррупционный скандал на Украине обратили внимание не только в России, но и в Евросоюзе и США.

