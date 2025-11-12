Песков заявил, что ЕС и США обратили внимание на коррупционный скандал на Украине

Фото: kremlin.ru

На коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг окружения президента Украины Владимира Зеленского, обратили внимание не только в РФ, но и в Евросоюзе (ЕС) и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ведь страны, которые являются такими активными донорами киевского режима", – указал представитель Кремля.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого СМИ называют другом Зеленского.

После этого ведомство заявило о крупной преступной схеме с участием государственной атомной энергетической компании. Выяснилось, что членами организации была выстроена сложная коррупционная схема для влияния на стратегические предприятия Украины.

При этом группа могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на экс-министра обороны Рустема Умерова.

