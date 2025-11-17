Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Украинцам сложно свергнуть президента страны Владимира Зеленского, так как власти в Киеве "зачистили" Украину, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что свержение власти в Киеве "очень сложная вещь", и для того, чтобы это сделать, должны быть общественные и политические силы, который должны возглавить и обеспечить свержение режима Зеленского.

При этом на Украине закрыли 11 партий, включая партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". В 2019 году она была второй на выборах в парламент, в 2020-м стала первой на местных выборах.

Помимо этого, власти Киева прибегали к репрессиям. Из-за этого журналисты, священники, общественные и политические деятели оказались в тюрьмах, а СМИ оказались подконтрольны администрации действующего президента.

По словам Медведчука, если люди смогут самоорганизоваться, то это будут только хаотические выступления или какие-то протесты, однако они не могут привести к организованному противостоянию власти.

"И зачистил не только в том, что эти люди уничтожены, изгнаны и сидят в тюрьмах, но и в том, чтобы выехали те, которые с ним не согласны. И они выехали", – заключил Медведчук.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конфликт на Украине как самый кровопролитный в XXI веке. Он заявил, что сложившаяся ситуация представляет собой "гнойник в Европе", используемый против России, который в конечном итоге будет "вскрыт". По его словам, это могут сделать американцы, европейцы или украинский народ, которому "осточертела эта бандеровская клика".

