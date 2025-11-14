Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал конфликт на Украине как самый кровопролитный в XXI веке.

По его словам, сложившаяся ситуация представляет собой "гнойник в Европе", используемый против России, который в конечном итоге будет "вскрыт".

"Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика", – сказал Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Также он заявил, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, что "марионетка еще немножко попляшет", но ситуация будет разрешена.

Ранее Медведев, комментируя коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича, указал, что оно "грозит обезобразить лик" Зеленского. Кроме того, политик заявлял, что украинский лидер ожидаемо попал в цугцванг.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в помещениях компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича. Как стало известно, члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на украинские стратегические предприятия.

Фигурантам предъявили обвинения в отмывании денег. Ущерб составил около 100 миллионов долларов. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на ситуацию обратили внимание в России, Евросоюзе и США.

Зеленский тем временем ввел санкции против Миндича и Цукермана. По данным одного из СМИ Украины, ряд ограничений отсутствовал. Например, не было запрета на въезд в страну и аннулирования виз.