Медведев заявил, что дело Миндича грозит обезобразить лик Зеленского

Фото: kremlin.ru

Коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича грозит обезобразить лик президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Коррупционное дело озверевшего от безнаказанности кошелька – Миндича – грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны", – написал Медведев.

Кроме того, зампредседателя Совбеза говорил, что Зеленский ожидаемо попал в цугцванг.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у Миндича. Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины.

Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на ситуацию обратили внимание не только в России, но также в Евросоюзе и США.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и Цукермана. Однако одно из украинских СМИ указало на отсутствие ряда ключевых ограничений, например запрета на въезд в страну и аннулирования виз.