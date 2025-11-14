Медведев заявил, что Зеленский попал в цугцванг

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в цугцванге, поскольку его позиции ухудшаются ежедневно. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Зеленая гнида (Зеленский – Прим. ред.) ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске", – указал он.

11 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в компании "Энергоатом", у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также у бизнесмена Тимура Миндича.

Выяснилось, что члены организации выстроили коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия Украины. Фигурантам предъявили обвинение в отмывании средств – около 100 миллионов долларов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на случившееся обратили внимание не только в России, но также в Евросоюзе и США. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что страна больше не намерена оказывать финансовую помощь Украине.

Зеленский, в свою очередь, ввел санкции против Миндича и Цукермана. Однако одно из украинских СМИ указало на отсутствие ряда ключевых ограничений, например запрета на въезд в страну и аннулирования виз.

