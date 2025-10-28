28 октября, 12:57Политика
Песков назвал тревожными данные СВР об отправке войск Франции на Украину
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о том, что Франция планирует отправить своих военных на Украину.
Ранее Служба внешней разведки России (СВР) выяснила, что французская сторона направит около двух тысяч военнослужащих на украинскую территорию. Их уже разместили в Польше, где они проходят боевое слаживание.
"Наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем", – сказал Песков.
Он также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что его стране нужна будет финансовая поддержка Евросоюза в течение еще 2–3 лет. По словам Пескова, западным странам придется "продолжать эту практику".
"Явно, взяв на поруки такого "клиента" в виде киевского режима, европейцам долго придется их содержать. Киевский режим умеет всемерно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно", – отметил пресс-секретарь президента России.
Песков считает, что европейцам стоит приготовиться к тому, что им "придется раскошеливаться все дольше и все больше".
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее рассказал, как в 2022 году отказал Зеленскому в помощи Альянса. С его слов, украинский лидер "умолял его" закрыть воздушное пространство. Столтенберг отказался выполнять эту просьбу, объяснив, что последствия такого решения привели бы к прямому вовлечению военно-политического блока в конфликт.
