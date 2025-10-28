СВР заявила, что Макрон грезит военной интервенцией на Украину ради места в истории

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится к военной интервенции на Украину, чтобы войти в историю в качестве полководца, следует из сообщения пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, поступившего в распоряжение ТАСС.

"Наполеон, Карл XII, Макрон – траектория падения. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", – заявили в СВР.

В службе указали, что Генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до 2 тысяч военнослужащих, предназначенных для оказания помощи киевскому режиму. В сообщении подчеркивается, что подготовка ведется по прямому указанию Макрона.

"Костяк формирования составят штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки", – отмечается в сообщении.

По информации разведки, легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши, где проходят боевое слаживание и получают вооружение. В ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины.

В СВР также сообщили, что Франция готовится к возможным потерям, создавая сотни дополнительных койко-мест в госпиталях. Французские медики уже проходят специальную подготовку.

На случай утечки информации Париж якобы планирует заявить, что речь идет лишь о группе инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ, уточняется в сообщении.

В Службе внешней разведки РФ также заявили, что президент Франции мечтает о "лаврах" Наполеона, однако историю он "изучал позорно плохо", пропустив информацию о завершении наполеоновского похода в Россию и о попытке короля Карла XII победить Россию "с опорой на украинского гетмана".

"Макрону следовало бы знать слова известного русского историка В. Ключевского: "История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков", – подытожили в пресс-бюро.

Ранее президент Франции заявлял о необходимости переговоров по Украине, пригрозив России последствиями в случае отказа. Он осудил удары по украинской инфраструктуре и подтвердил готовность Франции и ее партнеров оказывать помощь Киеву.

В Госдуме призвали Макрона прекратить угрожать России. Депутат Леонид Ивлев объяснил высказывания французского лидера его "катастрофическим психическим состоянием" на фоне низких рейтингов и внутренних проблем Франции.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Москва готова решить конфликт на Украине мирным путем и всегда открыта к диалогу. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что РФ продолжает проводить СВО за неимением альтернатив.