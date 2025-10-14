Фото: ТАСС/THOMAS SAMSON

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прекратить угрожать России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По его мнению, осенние дожди и интенсивное снижение президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства страны привели Макрона в "катастрофическое психическое состояние".

"И вместо прогулок в Булонском лесу для укрепления так необходимых ему гормонов, Макрон стал угрожать России. А лучше бы занялся Францией, у которой нет ни бюджета, ни авторитета власти", – сказал собеседник агентства.

Ивлев также счел, что французскому лидеру должно быть стыдно обвинять РФ после того, как Париж обманул Москву с Минскими соглашениями. По его словам, Россия участвует в мирных переговорах "от Стамбула до Аляски" и своей цели добьется.

Ранее Макрон заявил, что если РФ не сядет за стол переговоров по украинскому конфликту, то ей придется за это "заплатить". Он также указывал, что Париж осуждает удары российских военных по инфраструктуре Украины. Французские власти совместно с партнерами изучают варианты оказания помощи Киеву.