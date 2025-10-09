Журнал Le Point вышел с обложкой, призывающей Макрона уйти в отставку

Фото: ТАСС/AP/Stephane Mahe

Французский еженедельный политический журнал Le Point вышел с обложкой, призывающей президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку.

Читателям представлена фотография французского лидера, которая сопровождается надписью: "Господин президент, уйдите с высоко поднятой головой". К этому также призывает в своей колонке журналист и главный редактор Le Point Этьен Жернель.

По его мнению, оставшиеся до конца президентского срока 1,5 года станут для страны настоящим кошмаром. Макрон не успеет не только реализовать свои политические цели к 2027 году, но и не минимизирует ущерб от политической нестабильности. При этом президентские выборы можно провести в 2026 году, сразу после муниципальных.

"Конечно, все должно делаться без спешки и объявляться заранее, чтобы могла пройти настоящая избирательная кампания", – добавил Жернель.

Ранее премьер страны Себастьян Лекорню подал в отставку. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю Франции. После этого лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано заявила, что Макрон должен оставить свой пост.

Однако бюро Национального собрания страны отклонило предложение левой оппозиции об импичменте президента. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал это решение "чудовищным".