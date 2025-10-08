Политик Филиппо назвал отказ Нацбюро начать импичмент Макрона "чудовищным"

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Отказ Бюро Национального собрания Франции от предложения начать процедуру по объявлению импичмента главе государства Эммануэлю Макрону является "чудовищным", заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Он написал об этом в соцсети Х, передает газета "Известия".

Бюро Национального собрания страны отклонило предложение левой оппозиции об импичменте 8 октября.

Участники заседания высшего коллегиального органа нижней палаты парламента Франции решили, что оснований для рассмотрения запроса об отстранении Макрона от власти не имеется.

Филиппо указал, что это произошло из-за пяти представителей партии "Национальное объединение" (RN), которые воздержались во время голосования.

По мнению политика, Макрон должен быть "немедленно отстранен", а партия RN "сурово наказана" за "предательство" Франции и французского народа.

Ранее премьер страны Себастьян Лекорню подал в отставку. Его срок на данном посту стал самым коротким за всю историю Франции. После этого лидер фракции "Непокоренная Франция" Матильда Пано заявила, что Макрон должен уйти в отставку.

