13 октября, 05:53

Политика

Макрон пригрозил России расплатой при отказе от переговоров по Украине

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Benoit Tessier

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия не сядет за стол переговоров по Украине, то ей придется за это "заплатить". Об этом Макрон написал в соцсети X.

"Если Россия будет упорствовать в своем воинственном настроении и отказе сесть за стол переговоров, ей придется за это заплатить", – подчеркнул французский лидер.

Он также указал, что Париж осуждает удары ВС РФ по украинской инфраструктуре. В данный момент власти Франции вместе с партнерами изучают возможности оказания необходимой помощи Киеву для восстановления и обеспечения основных услуг.

Макрон добавил, что недавнее мирное соглашение, достигнутое в секторе Газа, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, а также указывает на необходимость завершения украинского конфликта.

В Кремле отмечали, что в урегулировании конфликта на Украине наступил "драматичный момент": напряженность нагнетается со всех сторон. Тем не менее европейские страны и киевский режим демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров.

"Путеводной звездой" в урегулировании конфликта служат те соглашения, которые были достигнуты Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже, указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, чтобы продвинуть эти договоренности, нужно "бороться" и "убеждать людей".

В свою очередь, Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Лидер США подчеркнул, что использование этого оружия станет новым шагом эскалации конфликта.

Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

политика

