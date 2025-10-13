13 октября, 05:53Политика
Макрон пригрозил России расплатой при отказе от переговоров по Украине
Фото: ТАСС/EPA/POOL/Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если Россия не сядет за стол переговоров по Украине, то ей придется за это "заплатить". Об этом Макрон написал в соцсети X.
"Если Россия будет упорствовать в своем воинственном настроении и отказе сесть за стол переговоров, ей придется за это заплатить", – подчеркнул французский лидер.
Он также указал, что Париж осуждает удары ВС РФ по украинской инфраструктуре. В данный момент власти Франции вместе с партнерами изучают возможности оказания необходимой помощи Киеву для восстановления и обеспечения основных услуг.
Макрон добавил, что недавнее мирное соглашение, достигнутое в секторе Газа, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, а также указывает на необходимость завершения украинского конфликта.
В Кремле отмечали, что в урегулировании конфликта на Украине наступил "драматичный момент": напряженность нагнетается со всех сторон. Тем не менее европейские страны и киевский режим демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров.
"Путеводной звездой" в урегулировании конфликта служат те соглашения, которые были достигнуты Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в Анкоридже, указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, чтобы продвинуть эти договоренности, нужно "бороться" и "убеждать людей".
В свою очередь, Трамп пригрозил начать поставки ракет Tomahawk Киеву, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Лидер США подчеркнул, что использование этого оружия станет новым шагом эскалации конфликта.
