В Кремле ответили на угрозы Макрона, обвинившего Россию в упрямстве

Фото: 123RF/ververidis

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на высказывания французского лидера Эммануэля Макрона, который указал на "воинственное упрямство" Москвы и пригрозил "расплатой", если российская сторона не "сядет за стол переговоров".

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва готова мирно урегулировать конфликт на Украине и открыта к диалогу по этому поводу. Однако, по его словам, российская сторона продолжает проводить спецоперацию, так как не видит альтернативы.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", – заключил Песков.

Кроме того, Макрон заявил, что осуждает удары российских военных по инфраструктуре Украины. В связи с этим французские власти вместе с партнерами начали изучать варианты для оказания помощи Киеву.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев призвал Макрона не угрожать России. Он считает, что французскому лидеру должно быть стыдно обвинять Москву после того, как Париж обманул ее с минскими соглашениями. По его словам, Россия участвует в мирных переговорах "от Стамбула до Аляски" и своей цели добьется.

