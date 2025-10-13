Песков заявил, что США знают о паузе в контактах Москвы и Киева

Фото: kremlin.ru

США хорошо известно о паузе в контактах Москвы и Киева, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Условно, они темой владеют", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представитель Кремля сообщил о наступлении "драматичного момента" в урегулировании украинского конфликта. По его словам, со всех сторон нагнетается напряженность в вопросе достижения мира. Кроме того, Европа и Украина демонстрируют нежелание садиться за стол переговоров.

Песков отметил, что Киев "не отдает себе отчета" в том, что переговорные позиции с каждым днем ухудшаются. Несмотря на это, Россия продолжает стремиться к мирному урегулированию.