Фото: kremlin.ru

Россия продолжает проводить спецоперацию на Украине за неимением альтернатив. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Несмотря на это, пресс-секретарь президента РФ отметил, что российская сторона готова к мирному урегулированию конфликта на Украине и сохраняет открытость к переговорам.

"Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", – добавил Песков, отреагировав на высказывания французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил, что если РФ не сядет за стол переговоров, то ей придется за это "заплатить".

В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что французскому лидеру не нужно угрожать России. По его мнению, осенние дожди и интенсивное снижение президентского рейтинга в условиях перманентной смены правительства страны привели Макрона в "катастрофическое психическое состояние".

Депутат также счел, что французскому лидеру должно быть стыдно обвинять РФ после того, как Париж обманул Москву с Минскими соглашениями. По его словам, Россия участвует в мирных переговорах "от Стамбула до Аляски" и своей цели добьется.

