Фото: depositphotos/gints.ivuskans

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что в 2022 году отказал в помощи Альянса президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на интервью экс-генсека НАТО телеканалу TV2.

"Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство", – напомнил Столтенберг.

Он объяснил, что если Альянс закроет воздушное пространство Украины, то это потребует устранения всей российской противовоздушной обороны, чтобы расчистить небо для самолетов НАТО. В таком случае пришлось бы также сбивать российские самолеты, а это привело бы к прямому вовлечению НАТО в конфликт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказывал, что почти все члены Евросоюза и Североатлантического альянса сплотились для нанесения стратегического поражения России. Министр указал на то, что РФ внесла важный вклад в разгром нацисткой Германии, объединившей "всю тогдашнюю Европу", но сейчас в Берлине призывают сделать немецкую армию "сильнейшей на континенте".

До этого в штабе сухопутных сил Франции заявляли о готовности в случае необходимости разместить свои войска на Украине в 2026 году в рамках предоставления гарантий безопасности.

