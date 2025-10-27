Форма поиска по сайту

Новости

27 октября, 11:04

Политика

Премьер Польши заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе

Фото: ТАСС/EPA/Pawel Supernak

Польский премьер Дональд Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

Туск объяснил свои слова решением суда Польши, который заблокировал запрос ФРГ об экстрадиции одного из подозреваемых в теракте на газопроводе "Северный поток". По его словам, в рамках этого вердикта Украина может наносить удары по российским объектам в Европе для защиты собственных интересов.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщал о возросшей угрозе ударов по объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

По его словам, это произошло из-за участившихся случаев применения дальнобойных беспилотников вооруженными формированиями Украины.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что эксперты не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими БПЛА над территорией Евросоюза.

Он отметил, что Лондон настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Москвой, формирует коалицию для отправки военных на Украину и обсуждает создание там бесполетной зоны.

