Мирошник: число пострадавших от ВСУ за три месяца достигло максимума с начала года

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Число пострадавших от Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей России за три месяца достигло максимума с начала года, заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"За период с 1 июля по 30 сентября 2025 года от деяний украинских боевиков пострадали как минимум 1 749 мирных жителей Российской Федерации. Это наибольший квартальный показатель с начала 2025 года", – приводит его слова ТАСС.

Мирошник отметил, что с января по март было зафиксировано 1 489 пострадавших, с апреля по июнь – 1 537, а к настоящему моменту – 1 749.

"Ранения и увечья различной степени тяжести за этот период получили как минимум 1 532 человека, в том числе 88 несовершеннолетних. Погибли 217 мирных жителей, в том числе 6 несовершеннолетних", – рассказал посол.

При этом, по его словам, более 70% пострадавших оказались жертвами атак украинских БПЛА. За 3 месяца травмы в результате ударов дронов получили около 1,2 тысячи россиян.

Мирошник указал, что на втором месте по числу погибших среди мирного населения находятся атаки дальнобойными системами реактивного залпового огня, чаще – американской системой РСЗО HIMARS.

"Киев, несмотря на все расширяющуюся серую зону, откуда российские солдаты выбили украинских боевиков, использует, как они выражаются, дальнобойность, чтобы дотянуться до мирных жителей и гражданских объектов, остающихся все дальше в тылу и не разрушенных до основания войной", – подчеркнул он.

С февраля 2022 года ВСУ выпустили более 316 тысяч боезарядов по мирному населению и гражданским объектам РФ. За 3 месяца было выпущено 38 278 различных боеприпасов, отметил Мирошник. По его словам, каждый подобный прилет нес смерть и разрушения ни в чем не повинным людям.

"За описываемый период Украина не менее 19 раз пыталась наносить удары по трем российским атомным электростанциям – Запорожской, Курской и Смоленской", – сказал он.

Вместе с тем посол отметил, что за две недели октября акту ядерного терроризма со стороны Киева подверглась Нововоронежская АЭС, где украинский беспилотник ударил по градирне шестого энергоблока.

Ранее сообщалось, что несколько частных домов и автомобилей были повреждены после ночной атаки украинских БПЛА в Тамбовской области. Никто не пострадал. На месте случившегося были задействованы экстренные службы. Глава области пообещал оказать помощь владельцам разрушенных домов.