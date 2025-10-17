Перебои в электроснабжении возможны в Крыму из-за атак БПЛА на электроподстанции

Фото: depositphotos/Devin_Pavel

Частичные перебои в электроснабжении, а также локальные отключения на распределительных сетях могут возникать в Крыму после атак БПЛА на электроподстанции. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что для снятия аварийного перегруза вводились временные отключения. Данные меры потребовались после повреждения объектов электроснабжения в результате атак.

Председатель Совета министров Крыма также связал возможные перебои в электроснабжении с нарушениями коммутационного оборудования и переключениями в сетях электроснабжения Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

По словам Гоцанюка, возобновить подачу электроэнергии специалисты должны в течение трех часов.

Несколько электроподстанций оказались повреждены в результате атаки БПЛА в Крыму 17 октября. Глава республики Сергей Аксенов призывал граждан сохранять спокойствие.

Он также указывал, что власти сообщать об окончании восстановительных работ и возобновлении подачи электроэнергии на официальных ресурсах правительства Крыма.

