Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил, что предстоящая зима может стать "поворотной" для Украины

Фото: ТАСС/Felix Zahn

Предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, передает "Газета.ру" со ссылкой на портал br.de.

В связи с этим министр призвал союзников по НАТО оказать Киеву "решительную поддержку", поскольку Украина должна "оставаться способной защищаться".

Кроме того, на прошлой неделе "коалиция желающих" обсуждала, как Европа может помочь Украине "пережить зиму". Вадефуль отмечал, что Киев может рассчитывать на Германию в "любой момент", так как она несет "особую ответственность".

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина из-за ударов по энергообъектам потеряла более 60% газодобычи. Это произошло после того, как ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях. В такой ситуации Киеву придется потратить около 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы "пережить зиму".

