Украина из-за ударов по энергообъектам потеряла более 60% газодобычи, передает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, это произошло после того, как ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях. В такой ситуации Киеву придется потратить около 1,9 миллиарда евро на импорт топлива, чтобы "пережить зиму".

При этом если украинские энергетические объекты продолжат подвергаться атакам, властям потребуется закупить примерно 4,4 миллиарда кубометров газа к концу марта 2026 года. Это 20% годового потребления энергоресурсов на Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз навсегда отказаться от российских энергоносителей. По ее мнению, заменить их может чистая энергетика, в том числе атомная.

Вместе с тем ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание, что Европа, несмотря на лозунги об отказе от поставок российских энергоресурсов, устанавливает новый рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников также указывал, что реализация идеи главы ЕК ударила бы по благосостоянию европейских жителей.

