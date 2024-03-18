В Киеве заявили, что не планируют продлевать контракт с "Газпромом" на транзит газа

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Украинские власти не намерены продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря этого года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения", – приводит РИА Новости слова украинского министра.

Галущенко отметил, что в прошлом году на Украине провели стресс-тест местной газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. По его словам, эксперимент доказал, что система может работать без транзита газа.

Министр добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности, за счет наращивания внутренней газодобычи.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев готов к транзиту газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран. Он подчеркнул, что инициатива в этом вопросе находится в руках Евросоюза.

Тем не менее европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что члены Еврокомиссии хотят сократить закупки сжиженного природного газа из России после остановки транзита через Украину. По ее словам, переговоров о продлении поставок российского газа не будет.