Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Идея отказа от импорта российских энергоресурсов к 2027 году, озвученная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, при реализации ударила бы по благосостоянию европейских жителей. Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Дипломат указал на противоречивость сигналов из Евросоюза насчет отказа от поставок энергоносителей из РФ. Еще 11 сентября еврокомиссар по энергетики Дэн Йоргенсен сообщил о приверженности ЕС плану по уходу от поставок российского газа к 2028 году, но фон дер Ляйен пришлось поправить подчиненного, сказал Масленников.

По его мнению, глава ЕК не хотела "раздражать" президента США Дональда Трампа и думала о своих будущих слушаниях по вотуму недоверия.

Масленников отметил, что в ЕС готовы использовать любые средства – от антироссийской демагогии до методов, противоречащих устоявшимся нормам и правилам поведения, в том числе в торгово-экономической сфере. Но реальность обычно оказывается "интереснее тех или иных планов", подчеркнул он.

"Экспертам уже очевидно, что ранее заявленные в Брюсселе темпы зеленого перехода нереалистичны. Насколько выполнимы планы по досрочному отказу от российских энергоносителей – не ясно. Как минимум потому, что они не учитывают интересы нескольких стран-членов ЕС", – пояснил собеседник агентства.

Ранее глава ЕК призвала ЕС навсегда избавиться от российских энергоносителей. Заменить их может чистая энергетика, в том числе атомная, уточнила она.

При этом ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание, что Европа, несмотря на лозунги об отказе от поставок российских энергоресурсов, устанавливает новый рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) из России.