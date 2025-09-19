Фото: 123RF/photollurg

Страны Евросоюза, несмотря на лозунги об отказе от энергоресурсов из РФ, устанавливают новый рекорд по импорту российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает RT со ссылкой на публикацию ирландского журналиста Брайана Макдональда в соцсети Х.

"Северный поток" может быть взорван и похоронен, но корабли все еще пришвартованы, резервуары все еще заполнены, а энергия продолжает течь", – обратил внимание Макдональд.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда избавиться от энергоресурсов из России. Заменить их может чистая энергетика, в том числе атомная, указала она.

В то же время СМИ писали, что объединение может отказаться от усиления мер по ограничению закупки российской нефти и СПГ в рамках нового пакета санкций против РФ. Европа не будет принимать подобные меры из-за политических соображений, утверждали журналисты.