Handelsblatt: ЕК планирует представить новый пакет санкций против РФ 19 сентября

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия планирует презентовать новый пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Handelsblatt.

По предварительным данным, Евросоюз в рамках данного пакета санкций планирует ввести единые правила для ограничения выдачи виз гражданам России. Кроме того, в черном списке окажутся банки и нефтеперерабатывающие заводы Индии и Китая. При этом пошлины в отношении этих государств не будут введены.

Ранее СМИ сообщили, что ЕК отложит представление 19-го пакета санкций против России на неопределенный срок из-за смещения фокуса внимания на оказание давления на Словакию и Венгрию. Это, по версии журналистов, нужно для того, чтобы данные страны "снизили зависимость от российской нефти".

СМИ также заявляли, что в новый пакет санкций не войдут ограничения на продажу энергоресурсов. При этом власти США предложили G7 ввести санкции в отношении теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю.

Также власти США хотят запретить страхование морских перевозок. Помимо этого, в предложениях американцев по антироссийским санкциям фигурируют ограничения в отношении "Роснефти".

