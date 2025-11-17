Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года

Фото: ТАСС/EPA/SARAH MEYSSONNIER

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что мир на Украине будет достигнут до 2027 года. Он заявил об этом на совместной с украинским лидером Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания соглашения о военной помощи Парижа Киеву.

Последнее в том числе предусматривает поставку 100 истребителей Rafale. Макрон при этом отметил, что он "столь же решительно настроен добиться мира". По его словам, многие принятые решения, в том числе военно-технические, необходимы для "подготовки надежного мира".

Одновременно с этим французский лидер не стал отвечать на вопрос о том, будет ли Париж поддерживать Киев после того, как Макрон уйдет из Елисейского дворца в 2027 году – конституция Франции запрещает ему баллотироваться на третий срок на президентских выборах.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за торжественный прием Зеленского на военной базе "Виллакубле".

Его также возмутило оказание украинскому лидеру воинских почестей и организация "частной оружейной ярмарки". Филиппо призвал власти Франции прекратить "непристойное действо" и сосредоточиться на мирных инициативах.

