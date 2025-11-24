Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес американских телеканалов ABC и NBC, назвав их виртуальным оружием Демократической партии.

Еще в августе Трамп заявил, что поддержал бы аннулирование лицензий на вещание этих телеканалов, так как они критикуют его и публикую фейки. Также он обвинил эти СМИ в проведении незаконной кампании в поддержку радикально-левых.

